Ученые уличили белок в подслушивании птичьих переговоров

Американские ученые выяснили, что каролинские белки (Sciurus carolinensis) прислушиваются к пению птиц, используя его как предупреждение о возможной опасности. Спокойный птичий щебет позволяет белкам чувствовать себя спокойно, а его прекращение или резкие тревожные вскрики пернатых сигнализируют о приближении хищника. Статья об исследовании опубликована в научном журнале PLOS ONE.

Исследователи изучали поведение белок, обитающих в парках и жилых районах американского города Оберлин (штат Огайо). Сначала они проигрывали 54 животным звуки, которые издает краснохвостый сарыч (Buteo jamaicensis) – хищная птица семейства ястребиных. Далее половине животных авторы включали беззаботный птичий щебет, а другой половине – обычный фоновый шум города.

Обе группы белок время от времени показывали беспокойство и замирали в характерной для состояния тревоги позе, ожидая появления сарыча. Однако те белки, которые слушали птиц, делали это реже. Ученые считают, что подобным поведением белки обзавелись в ходе эволюции. Те животные, которые научились использовать щебет как индикатор безопасности, успешнее ищут пищу, чем их не адаптировавшиеся собратья. Таким образом они тратят меньше времени на то, чтобы озираться в поисках хищника.

Авторы работы замечают, что увеличивающаяся громкость городского шума может серьезно повлиять на выживаемость белок, передает ТАСС. Этот фактор, а также то, к каким именно звукам прислушиваются белки, должен послужить целью дальнейших исследований.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.09.19

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