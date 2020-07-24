Вирус оспы обнаружили в могилах викингов

Ученые обнаружили следы вируса натуральной оспы в захоронениях викингов, которые датируются VI веком новой эры. По всей видимости, оспа была распространена в Европе за тысячу лет до первых масштабных эпидемий. Об этом пишет журнал Science.

Один из авторов публикации профессор Эске Виллерслев из Кембриджского университета сравнил распространение оспы в Европе с пандемией коронавируса. Викинги проникли во все европейские регионы и далеко за их пределы. Также коронавирусная инфекция распространилась по всему миру вместе с путешественниками.

Вирус оспы существовал задолго до крупных вспышек в Европе, утверждают ученые. Об этом говорит исследование могил викингов, сохранившихся в Норвегии, Дании, Великобритании и России.

По словам главы НИИ и музея антропологии МГУ Александра Бужилова, следы вируса натуральной оспы удалось выделить из останков тринадцати человек, которые жили в Гнёздово (археологический памятник недалеко от Смоленска) в X-XI веках.

Споры о происхождении оспы участились в последние годы. В XVIII-XIX веках эпидемия убивала до 400 тысяч человек ежегодно. Жертвой вируса оспы становился каждый девятый ребенок, рождавшийся в Северной Европе и России.

Осло, Зоя Осколкова

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