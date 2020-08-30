К Земле летит потенциально опасный астероид размером с многоэтажку

Потенциально опасный астероид под названием 2011 ES4 приблизится к Земле 1 сентября, сообщает NASA. По данным астрономов, размеры «небесного странника» составляют от 22 до 50 метров. По их оценкам небесное тело приблизится к Земле на расстояние в 120 тыс. километров. Для сравнения: Луна находится на удалении 384 тыс. километров.

Астероид летит на скорости 8,16 километра в секунду. 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона. Он был обнаружен 2 марта 2011 года. Как писал «Новый День», ранее ученые объявили о том, что 2 ноября, накануне выборов президента США, с Землей сблизится астероид 2018 VP1. По предварительным оценкам, он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 384 тыс. километров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.08.20

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