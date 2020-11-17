Ученый заявил об угрозе астероида Апофис всему живому на Земле

Астероид Апофис стал большой угрозой для Земли. Его прохождение мимо нашей планеты сулит большую угрозу, особенно в 2068 году. Астрономы обнаружили его еще в 2004 году. Его радиус составляет 185 метров, что сулит Земле катастрофой в случае столкновения.

Ранее считалось, что риск столкновения астероида с Землей исчезающе мал. Однако новое исследование показало, что поводы для беспокойства значительны. По словам американского астронома Дэвида Толена к астероиду стоит отнестись с большей опаской. Свои соображения он изложил в докладе, сделанном в ходе онлайн-собрания Отделения планетарных наук Американского астрономического общества.

Толенсовместно с коллегами пришел к выводу, что более ранние исследователи не учли так называемый эффект Ярковского, о чем писал «Новый День». При нем солнечные лучи падают на одну сторону астероида, что приводит к появлению реактивного импульса за счет нагревания и остывания этой стороны и придает небесному телу дополнительное ускорение.

Благодаря этому эффекту Апофис отклоняется от расчетной траектории и постепенно сближается с Землей, что угрожает человечеству катастрофой.

По мнению Толена, в 2029 и 2036 годах риск столкновения Апофиса с Землей мал. Однако в 2068 году его прохождение может обернуться катастрофой для планеты. . Изучение Апофиса при его приближении в 2029-м должно дать ученым более полное представление о том, будет ли этот объект угрожать человечеству 39 годами позже.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.11.20

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