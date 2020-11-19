В годовых кольцах деревьев обнаружили следы взрывов сверхновых

Взрывы сверхновых звезд могли оказать значительно большее влияние на климат Земли, чем считалось ранее. Новое исследование позволило обнаружить следы этих катаклизмов в годовых кольцах деревьев.

Ученые из Университета Колорадо насчитали18 взрывов сверхновых, случившихся за последние 40 тыс. лет. Все они произошли в радиусе 4900 световых лет от нашей планеты. После этого исследователи сопоставили приблизительное время время взрывов со всплесками объема радиоактивного углерода-14 в составе древесины, пишет International Journal of Astrobiology.

Ученые пояснили, для его возникновения на Земле требуется внешнее влияние, а именно высокоэнергетическое излучение из космоса. Ученые и раньше находили это вещество в годовых кольцах деревьев, но связывали его с солнечными вспышками.

Исследователи считают, что космические взрывы могли оказать непосредственное влияние на жизнь на Земле. Другое исследование показало, что взрыв сверхновой может быть связан с массовым вымиранием видов на Земле. Не исключено также, что эти события меняли состав атмосферы и вызывали глобальное оледенение.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.11.20

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