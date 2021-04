Земля летит через облако пыли от взрыва сверхновых

Ученые обнаружили доказательство того, что Земля движется через облако космической пыли, которое образовалось после взрыва сверхновых. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые исследователи радиоактивную пыль, взятую со дна океана. В ней они обнаружили изотоп железа-60. Период полураспада этого элемента составляет 2,6 млн лет. Это означает, что изотоп не был на нашей планете в момент ее образования, а привнесен откуда-то извне.

Предположительно, Земля несется в космосе через облако космической пыли, которое могло возникнуть от взрыва звезды, произошедшего несколько миллионов лет назад. Это подтверждают данные, полученные с помощью зонда NASA. Изотоп железа-60 был выявлен вблизи нашей планеты. Кроме того, в прошлом году залежи этого материала были обнаружены в придонных отложениях океана, возраст которых насчитывает 33 тысячи лет.

Ученым и ранее было известно, что Земля движется через область пространства, называемую Местным межзвездным облаком, которая состоит из плазмы, пыли и газа. Однако наличие изотопа железа-60 может быть доказательством того, что это облако осталось от взрыва не одной сверхновой, а нескольких, которые распадались в разное время.

