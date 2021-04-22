Ученые НАСА первыми в мире добыли кислород на Марсе

Ученые НАСА впервые смогли выделить кислород из атмосферы Марса. Специалисты провели процедуру удаленно, с помощью оборудования на марсоходе.

Испытание состоялось 20 апреля, но в космическом агентстве рассказали о нем только сегодня. Экспериментальный инструмент Moxie, установленный на марсоходе Perseverance, сумел выделить из атмосферы углекислый газ и переработать его в кислород.

«Еще один огромный прорыв: преобразование углекислого газа в кислород на Марсе. Moxie показал, что это возможно!» – написали специалисты в официальном аккаунте НАСА в Twitter.

По мнению ученых, подобная процедура поможет на месте обеспечивать астронавтов пригодным для дыхания воздухом. Специалисты предположили, что если увеличить мощность установки, она сможет выработать достаточно кислорода даже для заправки ракетных двигателей.

Как сообщал «Новый День», НАСА уже поставили на Марсе один успешный эксперимент: беспилотный вертолет Ingenuity смог взлететь над поверхностью красной планеты. Правда, для этого лопастям пришлось вращаться со скоростью 2500 оборотов в минуту, вместо привычных 400-500 оборотов на Земле.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 22.04.21

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