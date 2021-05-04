Единственная женщина-космонавт в «Роскосмосе» отправится на МКС в 2022 году

«Роскосмос» включил Анну Кикину в экипаж, который отправится на Международную космическую станцию в 2022 году. Единственная женщина в российском отряде космонавтов отправится на орбиту осенью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Намечены экипажи для полета в 2022 году. Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью», – сказал собеседник агентства.

Еще один экипаж стартует на МКС весной 2022 года, в него войдут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Анна Кикина состоит в российском отряде космонавтов с 2016 года. Он еще ни разу не поднималась на орбиту, и полет в 2022 году станет ее первым опытом работы в космосе.

Как сообщал «Новый День», Кикина стала прототипом для куклы Barbie от компании Mattel. Игрушку выпустили с двумя нарядами: скафандром и синим полетным костюмом. Компания решила не выпускать куклу в открытую продажу.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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