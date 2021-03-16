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Вторник, 16 марта 2021, 16:42 мск

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Куклу Barbie выпустят в образе российской женщины-космонавта

Фото компании Mattel в России

Компания Mattel выпустит куклу Barbie в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Для новой куклы изготовят два наряда – синий полетный костюм и скафандр для выхода в открытый космос.

«Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», – прокомментировала выпуск куклы Кикина.

Однако в компании Mattel уточнили, что игрушка не поступит в продажу.

Анна Кикина является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса с 2016 года. Она еще ни разу не была в космосе, пока нет точной информации, когда Кикина сможет отправиться в полет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.03.21

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