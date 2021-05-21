Ученые нашли передающийся от собак к человеку коронавирус

Международная группа ученых обнаружила новый коронавирус, которым человек может заразиться от собаки. Пока не ясно, передается ли он от человека к человеку.

Специалисты в Малайзии среди 300 мазков из носа нашли 8 с неизвестным до этого вирусом CCoV-HuPn-2018. Ученые выяснили, что ранее этим коронавирусом заражались только собаки, у которых наблюдались проблемы с желудочно-кишечным трактом. У людей с этим вирусом были только симптомы, схожие с ОРВИ.

Все пациенты с новым вирусом выздоровели и выписались через 4-6 дней. Семеро из восьми заболевших были детьми.

Ученые в Университете американского штата Огайо дополнительно проанализировали данные исследования. Они предположили, что вирус мог распространиться за границами Малайзии. По их мнению, выявление еще одного коронавируса, который может заражать людей, никак не повлияет на ситуацию с пандемией.

«Мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность», – цитирует члена группы ученых Анастасию Власову РИА «Новости».

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что домашние животные не могут заразить людей коронавирусной инфекцией. Он уточнил, что вирус не может перескочить межвидовой барьер, и кошки, например, остаются заразными только для кошек.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 20.05.21

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