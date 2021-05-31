Ученые открыли универсальное антитело для борьбы с коронавирусами

Американские ученые нашли универсальное антитело, которое борется с несколькими известными коронавирусами. На его основе специалисты надеются создать вакцину для защиты от будущих пандемий. Доклад об их работе опубликован в Nature Communications.

Люди и раньше заражались коронавирусами – когда болели простудой. Ученые из США продолжили исследования, начатые до пандемии, и заметили совпадение. В крови переболевших простудой было то же антитело, что и у пациентов, победивших SARS-CoV-2.

«Мы смогли определить, что этот тип перекрестно-реактивных антител, вероятно, вырабатывается В-клеткой памяти», – пояснил старший автор исследования Райес Андраби. В-клетки памяти десятилетиями хранят данные об угрозах здоровью человека и запускают выработку антител, когда человек сталкивается с той же инфекцией.

Ученые планируют создать вакцину на основе универсального антитела, которая сможет защитить не только от известных коронавирусов, но и от будущих штаммов

Ранее ученый Питер Хотез из США предупредил, что человечеству грозят Covid-26 и Covid-32, если специалисты не узнают происхождение Covid-19. Специалист предложил надавить на Китай, где оказался первый очаг заражения, чтобы вирусологам открыли всю информацию о начале пандемии.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 29.05.21

Самое живучее существо на Земле отправят в космос для исследований. / Названа максимально возможная продолжительность жизни человека. / Ученые предсказали катастрофическое извержение крупнейшего вулкана. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»