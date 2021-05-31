Ученый спрогнозировал пандемии Covid-26 и Covid-32

Американский ученый Питер Хотез считает, что человечество может столкнуться с новыми инфекциями Covid-26 и Covid-32, если не выяснит происхождение коронавируса. Об этом специалист по инфекционным заболеваниям рассказал в эфире телеканала NBC News.

По его словам, нынешняя эпидемия уже третья по счету в XXI веке, ранее были массовые заражения, вызвающие SARS и MERS. «Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет Covid-26 и Covid-32, если мы полностью не поймем происхождение Covid-19», – заявил эксперт.

Хотез уверен, что человечеству нужно знать точное происхождение коронавируса. Для этого, считает он, нужно отправить вирусологов, эпидемиологов и других специалистов в Ухань, чтобы они провели тщательное расследование. При этом ученый понимает, что без сотрудничества с властями КНР добиться внятного результата не представляется возможным.

«Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», – подчеркнул Хотез.

Напомним, комиссия Всемирной организации здравоохранения считает приоритетной версию о естественном происхождении коронавируса. Инфекция перешагнула видовой барьер и передалась от животного к человеку.

Власти США отказываются принимать это заключение и продолжают расследовать другие варианты возникновения вируса, в частности, они настаивают на том, что инфекция была создана искусственно в китайской лаборатории. Так накануне бывший сотрудник Госдепа сообщил о жене ученого из Ухани, которая умерла от Covid-19 еще до начала пандемии. По мнению дипломата, это доказывает, что коронавирус был разработан человеком.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 30.05.21

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