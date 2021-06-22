Минобрнауки РФ отказалось от проекта чипирования мозга

Министерство науки и высшего образования РФ опровергло информацию о проработке проекта вживления чипа в мозг человека. Чиновники и не планировали выделять деньги на эту программу, передает ТАСС.

В министерстве пояснили, что проект признали нецелесообразным еще в конце 2020 года.

«Программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», – пояснили в министерстве.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в Минобрнауки создана рабочая группа для проработки федеральной программы, включающей развитие технологий нейроинтерфейсов. На нее якобы планировалось потратить 54 млрд рублей, в том числе на создание и наладку чипов для управления внешними устройствами через сигналы мозга.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

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