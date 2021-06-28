Ученые рассказали об эпидемии депрессии из-за внешности

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) создали инструмент для проверки на физический перфекционизм. Проверка новой методики связала недовольство девушек своей внешностью и признаки депрессии.

Ученые отметили остроту проблемы психических расстройств у современной молодежи, вызванные недовольством внешностью. Ее массовость приобрела размеры эпидемии, отметили отечественные и зарубежные авторы. Подростки впитывают идеальный образ тела, транслируемый массовой культурой, и стараются подгонять себя под этот образ.

Специалисты напомнили, что создатели шоу и медийные личности используют ретушь для создания идеальной картинки, и она «малореалистична». Россиянки в погоне за фигурой истязают себя диетами, тратятся на тренинги, но в итоге все равно недовольны результатом.

«Это вызывает негативные переживания, неприятие себя… Была доказана тесная связь показателей этой методики с недовольством своей внешностью и показателями симптомов депрессии и тревоги», – сказала декан факультета клинической психологии МГППУ Алла Холмогорова.

В исследовании участвовали российские девушки 18-23 лет из разных вузов страны. Статья с итогами исследования опубликована в журнале «Консультативная психология и психотерапия».

Новая методика поможет не только выявить проблемы, но и разработать меры психогигиены и профилактики расстройств, подтолкнуть молодежь к гармоничному отношению к своему телу и внешности.

В феврале 22-летняя болгарка Андреа Иванова попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ. Она ставила уколы гиалуроновой кислоты в губы 15 раз в год, и они увеличились до такого размера, что у девушки возникли проблемы с приемом пищи. Она намерена добиться еще одного рекорда, теперь благодаря увеличению груди.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.06.21

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