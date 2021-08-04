Орбиту Земли заполнил мусор весом в семь тысяч тонн

Вблизи Земли скопилось около семи тысяч тонн космического мусора, сообщила госкорпорация «Роскосмос». И любая частичка мусорного облака больше 10 см может быть опасна для спутников и других космических аппаратов.

В «Роскосмосе» сравнили количество мусора с товарным составом из 70 полностью груженных вагонов.

В России, Армении и Бразилии работают десять пунктов мониторинга космического пространства, в которых установлены 36 телескопов. Через них автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) следит за движением на орбитах Земли.

«Ежедневно поступает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами. Чтобы исключить столкновение, специалисты могут скорректировать орбиту КА, если такая функция предусмотрена в его конструкции», – пояснили в госкорпорации.

Как сообщал «Новый День», 7 июля специалисты «Роскосмоса» и НАСА срочно просчитывали опасность неопознанного объекта, который оказался космическим мусором. На следующий день обломок пролетел мимо МКС, не задев ее.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.08.21

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