8 июля к МКС приблизится неопознанный объект

К Международной космической станции (МКС) 8 июля приблизится неизвестный объект. В NASA заявили об угрозе столкновения, но в «Роскосмосе» опасность не подтверждают.

«В переводе на русский язык: Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом <...> до 4,8 километра с умеренной вероятностью. 10^-5 – порог, когда наступает время нервничать. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», – написал в Telegram глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По прогнозам американских специалистов, к МКС приближается космический мусор. Он пролетит мимо станции 8 июля примерно в 16.16 по московскому времени.

По данным российских космических служб, объект пройдет от МКС на расстоянии 4,584 километра. В том случае, если он будет представлять какую-то опасность, орбиту станции скорректируют.

В настоящее время на МКС находится 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.07.21

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