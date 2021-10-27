В США начали тестировать первую вакцину от рака молочной железы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило клинические испытания первой вакцины от трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Этот агрессивный тип рака отвечает за большое число летальных исходов и рецидивов болезни.

Исследование проведут специалисты Кливлендской клиники и Anixa Biosciences, Inc на деньги Минобороны США. На первом этапе исследователи определят, какую дозу допустимо вводить пациентам и исследуют иммунный ответ организма. Участницами станут от 18 до 24 женщин, которые уже прошли лечение ранней стадии ТНРМЖ, но с высоким риском рецидива.

Ученые надеются, что препарат поможет женщинам избежать агрессивной формы рака, который лишен ряда факторов, поддающихся гормональной или таргетной терапии, говорится в сообщении на сайте клиники.

Препарат нацелен на белок альфа-лактальбумин. Он исчезает после периода кормления, но обнаруживается в большинстве случаев ТНРМЖ. Ранние исследования на мышах показали, что активация иммунной системы против альфа-лактальбумина эффективно предотвращает опухоли молочной железы.

Как сообщал «Новый День», в структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Менее часто встречаются колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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