Камчатка лишилась целых групп животных после «красного прилива»

«Красный прилив» привел к исчезновению целых групп морских животных у побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Несколько типов малоподвижных морских обитателей после 2020 года не встречаются в регионе.

Напомним, в октябре прошлого года на нескольких участках акватории Авачинского залива заметили изменение цвета воды, а серферы жаловались на кожную сыпь и отеки глаз после контакта с водой. Оказалось, что виной тому не загрязнение воды, а цветение фитопланктона. Тогда ученые говорили о гибели около 95% морских организмов, обитавших на дне.

Водолазы обследовали морское дно год спустя и выяснили, что токсины планктона убили множество малоподвижных гидробионтов. Практически исчезли панцирные моллюски, губки, актинии, гидроиды, асцидии и даже морские ежи.

«В целом, на глубинах от 5 до 18 метров наблюдается сильное обеднение фауны, из состава которой выпали не только отдельные виды, но и целые группы (даже типы) животных», – говорится в научной статье, опубликованной на сайте КФ ТИГ ДВО РАН.

Так, из 17 видов актиний, обитавших на мелководье, в мае-августе 2021 года встречались только восемь, а четыре – в единичных экземплярах. В некоторых местах иглокожие практически исчезли, в других встречаются только мелкие морские ежи.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 28.10.21

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