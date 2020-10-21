Глава Камчатки заявил о природной причине гибели морских животных

Массовая гибель морских животных в Камчатском крае носит природный характер. Такое заявление в интервью RT сделал глава региона Владимир Солодов. С этим согласны и международные эксперты, в частности ведущий исследователь из Калифорнийского технологического университета. «Вся поверхность протяжённостью около 400 км, если смотреть с высоты птичьего полёта, затронута этим явлением – «красным приливом», – сказал губернатор.

По словам Владимира Солодова, американский ученый согласен с российскими коллегами, что дело в красных водорослях. «Он сотрудничает с исследователями из Дальневосточного федерального университета, которые работали здесь в ходе экспедиций, а теперь продолжают расследование в своих лабораториях во Владивостоке», – рассказал глава региона, добавив, что считает необходимым организовать международную конференцию, чтобы выявить точные причины гибели животных и решить, что делать дальше.

«Я обратился к российскому правительству с просьбой определить состав научной комиссии, которая будет отвечать за дальнейшее расследование с научной точки зрения, потому что я сам, напомню, не научный сотрудник, не исследователь и не эксперт по биологии Тихого океана», – уточнил Владимир Солодов.

Как сообщал «Новый День», в начале октября в прибрежной зоне у Халактырского пляжа на Камчатке и еще на нескольких участках акватории Авачинского залива – в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные – были обнаружены нефтепродукты и фенол. Сообщения об изменении цвета воды на Халактырском пляже появились еще в конце сентября. Серферы жаловались на кожную сыпь и отеки глаз после контакта с водой. Кроме того, появились сообщения, что в разных частях Авачинского залива на берег массово выбросило мертвых морских животных. Ученые по результатам исследования проб воды и акватории пришли к выводу, что в Авачинском заливе в результате загрязнения погибли до 95% морских организмов, обитающих на морском дне.

В качестве одной из версий экологического бедствия местные власти первоначально называли сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Местные жители допускали, что причиной экологического бедствия могла стать утечка ядохимикатов с Козельского полигона. Позже власти Камчатского края назвали три версии загрязнения океана: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность, «связанная с вулканическими проявлениями».

Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении. СКР возбудил дело по статьям: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и о загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).

По данным краевого правительства, на территории Радыгинского военного полигона и за ее пределами признаков загрязнения не выявлено, нарушений в деятельности военнослужащих не обнаружено. «В отличие от Козельского полигона, здесь нет захоронений опасных ядохимикатов», – подчеркивается в сообщении.

Ранее специалисты осмотрели Козельский полигон ядохимикатов и обнаружили повреждение защитной мембраны, который закрыт объект, в нескольких местах.

Во вторник, 6 октября, специальная комиссия повторно осмотрела полигон с воздуха. По словам губернатора, «внешних повреждений не обнаружено, следов вытекания ядовитых веществ визуально не выявлено, запахов не ощущается». Также были взяты пробы воды грунтовых вод и грунта, добавил он.

https://newdaynews.ru/society/704957.html

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 21.10.20

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