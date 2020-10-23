СКР озвучил приоритетную версию гибели морских животных на Камчатке

Следственный комитет России рассматривает в качестве приоритетной версии загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и гибели морских животных природную причину. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В СКР пояснили, что в ходе расследования специалисты не обнаружили в пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов. Кроме того, у людей, обратившихся за медицинской помощью после контакта с водой, по результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления не выявлено.

Следователи также отработали версию об утечке нефтепродуктов. «Установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило», – отметили в ведомстве, добавив, что ранее выявленное «превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года».

«Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», – заключили в СКР.

Ранее глава Камчатки Владимир Солодов по итогам расследования российских ученых заявил о природном характере массовой гибели морских животных в регионе. Речь идет о так называемых «красных приливах» – массовом размножении водорослей, способных выделять токсины.

Как информировал «Новый День», в начале октября в прибрежной зоне у Халактырского пляжа на Камчатке и еще на нескольких участках акватории Авачинского залива – в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные – были обнаружены нефтепродукты и фенол. Сообщения об изменении цвета воды на Халактырском пляже появились еще в конце сентября. Серферы жаловались на кожную сыпь и отеки глаз после контакта с водой. Кроме того, появились сообщения, что в разных частях Авачинского залива на берег массово выбросило мертвых морских животных. Ученые по результатам исследования проб воды и акватории пришли к выводу, что в Авачинском заливе в результате загрязнения погибли до 95% морских организмов, обитающих на морском дне.

Власти Камчатского края назвали три версии загрязнения океана: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность, «связанная с вулканическими проявлениями».

Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении. СКР возбудил дело по статьям: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и о загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК).

Генпрокуратура РФ по итогам проверки сообщила об обнаружении в пробах воды превышения предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу – в 2,5 раза. В свою очередь в Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что выявили в пробах воды с Халактырского пляжа и из реки, прилегающей к Козельскому полигону захоронения ядохимикатов, токсины, вырабатываемые цианобактериями.

Москва, Наталья Петрова

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