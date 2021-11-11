Центр Гамалеи готовит два новых лекарства от Covid-19

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает два лекарства от коронавируса. Одно будет на основе антител, другое сможет подавлять размножение Covid-19, рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Специалисты планируют начать клинические испытания препарата на основе антител уже в январе 2022 года. Они продлятся три-четыре месяца. Над вторым лекарством придется работать дольше.

«Препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса – над этой проблемой тоже работаем. Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

Директор НИЦ подтвердил, что подобные препараты уже существуют. Но их эффективности недостаточно, чтобы «можно было лечить больных в тяжелом состоянии».

Напомним, Германия первой в ЕС начала использовать препараты на основе моноклональных антител для лечения Covid-19. Ожидается, что лекарства предотвратят риск для пациентов на ранних стадиях заболевания. Подобный препарат использовали для лечения экс-президента США Дональда Трампа.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.11.21

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