Земля Франца-Иосифа лишилась полуострова

Очертания одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа заметно изменились, рассказали в Национальном парке «Русская Арктика». Остров Ева-Лив лишился выступающей в море части – полуостров просто растаял.

Во время научной экспедиции сотрудники парка обнаружили пропажу полуострова, нанесенного на карту. Выяснилось, что полуостров состоял не из почвы или камня, а был ледником. Теперь от массива осталась небольшая часть, стоящая на отмели, приводит данные экспедиции РИА «Новости».

Сотрудники «Русской Арктики» намерены добиться исправления карт и лоций. В парке напомнили, что карта Земли Франца-Иосифа не менялась несколько десятилетий и успела устареть.

Как сообщал «Новый День», к 2040-м годам африканские горы полностью лишатся ледников из-за быстрого потепления. Первым снежную шапку потеряет горный массив Кения, а примерно через 10 лет после него ледников лишатся горы Рувензори в Уганде и Килиманджаро в Танзании.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»