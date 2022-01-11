Ученые в США нашли способ остановить Covid-19

Ученые в США нашли антитело, способное остановить развитие SARS-CoV-2 и его вариантов. Испытания на животных показали, что даже мутировавшие вирусы не могут обойти эту защиту, пишет портал Medical Xpress.

Исследования провели специалисты университета Вашингтона в Сиэтле и биотехнологической компании Humabs Biomed SA. Антитело S2K146 выделили из крови человека, переболевшего коронавирусом. Для исследования антитело ввели сирийским хомячкам, которых заразили Covid-19.

S2K146 нацелен на вирусный спайковый белок и может связываться даже мутировавшими вариантами вируса. У них изменен набор аминокислот, на которые обычно реагируют антитела, защищая организм. Но новое антитело все равно распознает инфекцию и реагирует на нее. Ученые выявили эффективность S2K146 против «Омикрона», чьи мутации позволяют обходить иммунную защиту.

Антитело S2K146 оказалось эффективно против целого семейства сарбековирусов, куда входит SARS-CoV-2 и его варианты. В нужной концентрации эти антитела могут почти полностью блокировать размножение вируса в легких.

Напомним, российские и американские ученые по отдельности доказали эффективность препарата от алкогольной зависимости в лечении коронавируса. Дисульфирам уменьшил число случаев Covid-19 на 34%, а принимавшие его больные не умерли.

Сиэтл, Наталья Рязанова

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