Ученые доказали: лекарство от алкоголизма помогает при Covid-19

Российские и американские ученые по отдельности доказали эффективность препарата от алкогольной зависимости в лечении коронавируса. Дисульфирам уменьшил число случаев Covid-19 на 34% и исключил летальных исход у заболевших.

Россияне предсказали полезность препарата с помощью моделирования. А специалисты Гарвардской медшколы и Бостонской детской больницы проверили эффект на практике. Отчет об исследовании опубликован в журнале Plos one.

Они изучили данные базы клинических историй американской системы по делам ветеранов, а также провели эксперимент на мышах. Ученые учли данные 944 тыс. пациентов, сдавших хотя бы один тест на Covid-19 за год с февраля 2020 года.

Оказалось, ингибитор вирусных протеаз с мощным противовоспалительным эффектом защищал принимавших его людей от коронавируса. 2233 пациента принимали дисульфирам из-за алкогольной зависимости. Среди них заболеваемость Covid-19 была на 34% ниже, по сравнению с теми, кто препарат не принимал. Ни один больной коронавирусом из этой группы не умер, а в контрольной группе без препарата было шесть смертей.

Ранее Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН объявил о создании лекарства от коронавируса. Препарат нейтрализует дельта- и гамма-штаммы и снижает вирусную нагрузку в 100 тыс. раз.

Москва, Наталья Рязанова

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