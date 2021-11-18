В России создали препарат, убивающий новые штаммы коронавируса

Ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН создали препарат для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор института Александр Макаров на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По его словам, новое лекарство разработано на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-штаммы. В его создании также участвовали медики ФМБА и ученые Сибирской академии наук.

Как отметил Макаров, специалисты подобрали дозу антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тысяч раз – это не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон».

Высокая эффективность нового препарата доказана экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомяках, которым вводили антитела, подчеркнул ученый. сообщается на сайте Кремля.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные ученые создали и зарегистрировали биологически активную добавку «КовБАД» против Covid-19. Использование биодобавки в разы снижает концентрацию вируса в носоглотке. В результате сокращается воздействие патогена на организм, а болезнь протекает с меньшими осложнениями.

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о завершении разработки препарата, способного прервать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения.

В России завершается разработка препарата, который способен прервать развитие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/742006.html

Москва, Наталья Петрова

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