Ученые: нагрев мирового океана бьет рекорды шестой год подряд

Перегрев мирового океана шестой год подряд обновляет рекорд. В 2021 году его воды поглотили в 145 раз больше энергии, чем весь мир произвел электричества за 2020 год.

Ученые из Китая и США проанализировали данные о температуре мирового океана и переработали сведения наблюдений начиная с 1950-х годов. Результаты их работы опубликованы в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Специалисты используют теплосодержание океана как основной показатель для оценки антропогенного изменения климата. В 2021 году верхние две тысячи метров океана впитали на 14 зеттаджоулей больше, чем в предыдущем. Это количество в 145 раз превышает объемы электроэнергии, произведенной во всем мире за 2020 год.

Сильный нагрев воды снижает способность поглощать углекислый газ. Обычно это 20-30% антропогенных выбросов. С ростом температуры мировой океан медленнее закисляется, но больше углекислого газа остается в атмосфере.

Ученые пришли к выводу, что даже с учетом циклов нагрева и остывания океана, средняя температура воды становится все выше и связана с деятельностью человека. Вода расширяется при нагреве, и уровень мирового океана повышается, создавая угрозу наводнений. Изменения температуры влияют на воздушные массы, вызывая все больше сильных ураганов и штормов.

Напомним, впервые в истории человечества половина жителей островного государства Тувалу в Тихом океане сменила место жительства из-за глобального потепления. Специалисты спрогнозировали затопление островов, и власти попросили граждан страны переселиться в другое место.

Как сообщал «Новый День», ученые в Австралии придумали черный ящик на случай экологической катастрофы. Прибор уже работает и должен записать события последних десятилетий человечества.

Пекин, Наталья Рязанова

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