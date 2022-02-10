Ученые нашли опасное свойство парацетамола

Длительный прием парацетамола грозит развитием сердечных заболеваний и инсультов, выяснили ученые из Эдинбургского университета. Препарат вызывает повышение артериального давления, что может привести к проблемам с сердцем.

Специалисты провели испытания на группе из 110 человек со склонностью к повышению давления. Добровольцев разделили на две подгруппы: одной давали плацебо, другие принимали парацетамол. Отчет об исследовании опубликован в журнале Circulation.

После приема парацетамола у добровольцев давление повысилось, в среднем, на 5 мм рт. ст. по сравнению с плацебо. После тестирования всех участников снова проверили на уровень давления, и после отмены парацетамола, оно вернулось к начальным значениям.

Ученые отметили, что повышенное давление напрямую связано с риском развития заболеваний сердца и возникновения инсультов. Они пришли к выводу, что при регулярном приеме препарата такой риск вырастает на 20%.

В России парацетамол чаще используют как жаропонижающее средство. Ранее медики предупреждали, что прием парацетамола для профилактики повышения температуры после прививки от коронавируса может снизить иммунный ответ.

Москва, Наталья Рязанова

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