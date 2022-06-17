ЦЕРН отказалась продлевать сотрудничество с Россией

Совет Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) решил прекратить действие соглашений о сотрудничестве с Россией и Белоруссией по истечении срока их действия в 2024 году. Об этом сообщается на сайте организации. Такое решение принято из-за военной спецоперации на Украине, «противоречащей ценностям ЦЕРН», пояснили в ЦЕРН.

«ЦЕРН был создан после Второй мировой войны, чтобы объединить нации и людей для мирного занятия наукой. Государства-члены напомнили, что основные ценности Организации всегда основывались на трансграничном научном сотрудничестве как движущей силе мира, и подчеркнули, что агрессия одной страны против другой противоречит этим ценностям», – говорится в заявлении организации.

В ЦЕРН отметили, что новая мера следует за решениями, которые уже были приняты на внеочередном заседании Совета 8 марта и на очередном заседании Совета 25 марта. Так, 8 марта организация приостановила статус России как страны-наблюдателя ЦЕРН, а 25 марта отказалась от участия в мероприятиях с российскими и белорусскими научными учреждениями.

Вместе с тем, в организации отметили, что будут по-прежнему тщательно отслеживать ситуацию. «Совет готов предпринять любые дальнейшие решения в свете развития событий на Украине», – говорится в заявлении.

Добавим, что срок действия соглашений о сотрудничестве ЦЕРН с Россией истекает в декабре 2024 года, с Белоруссией – в июне 2024 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»