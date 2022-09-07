Роскосмос перенес первую лунную миссию на 2023 год

Запуск аппарата «Луна-25» перенесен на 2023 год по техническим причинам, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Если неполадки успеют устранить, первая российская лунная миссия состоится в июле-августе следующего года.

Полет сорвался из-за проблем с мягкой посадкой аппарата. Прибор, который должен измерять скорость и дальность, оказался недостаточно точным. Сторонний поставщик отошел от технического задания, и это оказалось критически важно.

Специалисты НПО им. С. А. Лавочкина решают, как доработать схему посадки и алгоритмы управления движением космического аппарата, чтобы миссия могла состояться. Если решение найдется вовремя, аппарат «Луна-25» смогут запустить в пусковое «астрономическое окно»: июле-августе 2023 года, передает ТАСС.

Аппарат планируется посадить неподалеку от кратера Богуславского. Автоматический зонд должен будет исследовать южный полюс Луны.

НАСА пришлось дважды отложить запуск ракеты-носителя с беспилотным кораблем «Орион» к Луне. Капсула с тремя манекенами так и не покинула Землю из-за утечки топлива. В космическом корабле стоимостью 22,2 млрд долларов нашли тещины и прохудившийся топливный шланг.

Москва, Наталья Рязанова

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