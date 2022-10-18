Ученые в США создали подвид Covid-19 с летальностью 80%

Ученые в Бостонском университете создали гибрид подвида коронавируса «Омикрон» и штамма, изначально обнаруженного в китайском Ухане. Новый вирус стал самым заразным из всех существовавших ранее и смертельным на 80%, пишет Daily Mail.

Специалисты выделили из «Омикрона» шиповидный белок, отвечающий за распространение вируса. Благодаря его мутациям «Омикрон» стал более заразным, чем уханьский штамм. Новым вирусом заразили мышей, и восемь из десяти умерли.

Ученые допускают, что на человека эта инфекция будет действовать иначе, т.е. не будет настолько же опасной.

Эксперты и ученые из других университетов США осудили поступок бостонских коллег. Они напомнили, что теория искусственного происхождения Covid-19 все еще рассматривается. Научное сообщество призвало компетентные органы усилить контроль за опасными исследованиями.

Сформированная ВОЗ научно-консультативная группа по новым опасным патогенам пришла к выводу, что версия об искусственном происхождении коронавируса нуждается в дальнейших исследованиях. 27 экспертов из разных стран все еще допускают утечку вызвавшего пандемию Covid-19 из лаборатории.

Бостон, Наталья Рязанова

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