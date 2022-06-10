ВОЗ призвала расследовать версию лабораторного происхождения коронавируса

Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сделала вывод, что версия об искусственном происхождении коронавируса нуждается в дальнейших исследованиях.

По данным экспертов, хотя предыдущие расследования показали, что версия происхождения SARS-CoV-2 в результате утечки из лаборатории «крайне маловероятна», у ученых до сих пор нет важных сведений. Так до сих пор не установлен родоначальник вируса, неизвестны естественные/промежуточные хозяева, а также нет информации о случаях перехода патогена на человека.

«SAGO отмечает, что новых данных для оценки лабораторной утечки в качестве пути передачи SARS-CoV-2 в человеческую популяцию не появилось и рекомендует провести дальнейшее расследование этого и всех других возможных вариантов», – говорится в докладе группы.

Стоит отметить, что в состав комиссии, которая изучает варианты появления коронавируса входят 27 человек из разных стран. И члены группы из Бразилии, Китая и России выступили против призывов к дальнейшему расследованию теории «лабораторной утечки».

Впервые о вирусе стало известно в конце 2019 года, когда китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинция Хубэй. Первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

Москва, Зоя Осколкова

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