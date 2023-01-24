Тюменские ученые нашли новый способ перевозить газ

Ученые в Тюмени разработали новый способ транспортировки газа. Перевозка топлива в твердых гранулах дешевле, безопаснее и меньше вредит экологии.

Ученые предлагают создавать сухую воду, смешивая жидкость с порошком диоксида кремния. В реакторе в эту смесь напитывают газом, замораживают и получают газовый гидрат. Гранулы можно перевозить в обычном рефрижераторе, а в пункте назначения их достаточно растопить для выделения газа. При этом, сухую воду можно использовать несколько раз, что снижает вредные выбросы и нагрузку на окружающую среду.

В Институте криосферы Земли отметили, что сжиженный газ во время перевозки теряет 20-25% массы. А для его транспортировки нужны высокое давление и охлаждение жидким азотом до -170. Эти технологии сложные, дорогие и опасные.

«Для перевозки СПГ нужно использование жидкого азота, это очень взрывоопасно. А для транспортировки газовых гидратов требуются температуры в районе минус 15-20 градусов и атмосферное давление», – пояснил инженер-исследователь института Александр Кибкало.

Ученые добавили, что новая технология не потребует строительства дорогих заводов, можно адаптировать уже работающую инфраструктуру сжижения газа. Пока технология не готова для внедрения в производство: ученые пытаются увеличить скорость роста газового гидрата. Добывающие и инновационные компании уже заинтересовались разработкой и готовы заняться внедрением новой технологии, передает «Вести.ру».

Французская инжиниринговая компания Gaztransport & Technigaz приостановила работу в России, а с 8 января прекратила сотрудничество с российским судостроительным заводом «Звезда». Компания объяснила свое решение антироссийскими санкциями, принятыми Евросоюзом.

Москва, Наталья Рязанова

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