Французский производитель контейнеров для СПГ прекратил работу в России

Французская инжиниринговая компания Gaztransport & Technigaz (GTT) объявила о приостановке работы в России. Компания также прекращает с 8 января сотрудничество с российским судостроительным заводом «Звезда». Об этом сообщается на сайте компании.

Решение принято «после углубленного анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций, запрещающих предоставление инженерных услуг российским компаниям», – говорится в заявлении GTT.

Контракт французской компанией со «Звездой» предусматривал строительство 15 газовозов ледокольного класса. После приостановки контракта участие GTT в соглашении ограничится завершением проектов двух судов.

GTT является мировым лидером по производству мембранных контейнеров, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа.

Ранее Financial Times сообщила, что уход GTT из России может серьезно повлиять на российские газовые проекты в Арктике. Речь идет о таких проектах, как «Ямал СПГ», на долю которого в 2020 году пришлось 5% мирового экспорта СПГ, «Арктик СПГ-2» (экспорт сырья в рамках этого проекта должен начаться в 2023 году), а также «Сахалин-2», отмечает газета «Коммерсантъ».

Москва, Наталья Петрова

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