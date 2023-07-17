Три мощные вспышки заметили на Солнце

Три мощные вспышки произошли на Солнце днем 16 июля. Из-за них ухудшилась работа радиоприемников на коротковолновых частотах, сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Федорова.

Вспышка класса М 1.1 в рентгеновском диапазоне длилась 14 минут. Позже зарегистрированы вспышки класса М 1.8 и М 4.0. Все три вспышки были видны в оптическом диапазоне. Самая длительная сопровождалась сбоями в работе коротковолновой радиосвязи, говорится в сообщении на сайте. Ученые предупредили, что в течение суток 17 июля также возможно ухудшение условий КВ-радиосвязи.

Ближе к полуночи 16 июля специалисты института зарегистрировали возмущение геомагнитного поля. Согласно их прогнозу, такие же возмущения возможны 17 июля.

Ученые предупредили, что мощная буря на Солнце может стать причиной глобального отключения интернета. Это событие ожидается в 2025 году, на который выпадает пик очередного солнечного цикла.

Москва, Наталья Рязанова

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