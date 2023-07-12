СМИ: мир может лишиться интернета из-за солнечной бури в 2025 году

Мощная буря на Солнце может стать причиной глобального отключения интернета в 2025 году. Именно тогда солнечный цикл достигнет пика, пишет Daily Star.

Ученые установили, что нынешний цикл Солнца идет намного быстрее, чем предыдущие 25 циклов. Научный мир беспокоит, что вспышки и бури на поверхности светила происходят намного чаще и стали более мощными.

По подсчетам ученых, текущий солнечный цикл подойдет к пику через два года. Тогда может разразиться мощная буря, способная повлиять на работу техники по всему миру. В частности, может привести к глобальному отключению интернета.

Ученые Уральского федерального университета исследовали мощность солнечного излучения за 2030 лет по годовым кольцам деревьев. За этот период выявлено пять мощнейших солнечных вспышек, т. е. подобное явление происходит раз в 400 лет.

Сильный солнечный шторм может иметь катастрофические последствия для глобальной экономики, поскольку способен нарушить работу интернета и электричества в масштабах целой планеты.

Москва, Наталья Рязанова

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