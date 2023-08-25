Школы получат новый учебник по истории для 11 класса до 1 сентября

Все российские школы до начала учебного года получат единый учебник по истории для 11 класса, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В школьную программу включены разделы о новейших событиях в мире.

«Важно, что учебник для 11 класса будет поставлен до 1 сентября во все школы нашей страны», – цитирует министра «Интерфакс». Курсы по истории России и всеобщей истории для 10 и 11 классов полностью синхронизированы.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что новый учебник успешно прошел апробацию и включен в федеральный перечень. В нем отражены важнейшие события: возвращение Крыма и Севастополя в состав РФ, включение в РФ новых регионов, разбор причин и хода специальной военной операции.

Москва, Наталья Рязанова

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