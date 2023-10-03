Нобелевскую премию по физике вручили за изучение динамики электронов

Нобелевскую премию в области физики присудили Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн Л'Юилье. Лауреаты проводили эксперименты для изучения движения электронов в материи.

«Пьер Агостини, Ференц Краус и Энн Л'Юиллье продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, при которых электроны перемещаются или изменяют энергию», – говорится в пресс-релизе.

Работа исследователей позволит наблюдать за процессами, которые протекают настолько быстро, что ранее за ними было невозможно уследить.

«Теперь мы можем открыть дверь в мир электронов. Аттосекундная физика дает нам возможность понять механизмы, которыми управляют электроны. Следующим шагом будет их использование», – прокомментировала председатель Нобелевского комитета по физике Ева Олссон.

В прошлом году награду по физике получили Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер за работу по изучению квантовой запутанности, нарушений неравенств Белла и «новаторство в квантовой информатике».

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»