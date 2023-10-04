Нобелевскую премию по химии получили создатели квантовых точек

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Награду в 2023 году получили создатели квантовых точек – наночастиц, настолько крошечных, что их размер определяет их свойства. «Эти мельчайшие компоненты нанотехнологий теперь излучают свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут направлять хирургов, среди прочего, при удалении опухолевой ткани», – говорится в сообщении.

В начале 1980-х Алексею Екимову удалось создать квантовые эффекты, зависящие от размера, в цветном стекле. Цвет получен за счет наночастиц хлорида меди, ученый продемонстрировал, что размер частиц влияет на цвет стекла посредством квантовых эффектов. В настоящее время Екимов работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке.

Несколько лет спустя Луис Брюс из Колумбийского университета стал первым ученым в мире, доказавшим квантовые эффекты, зависящие от размера частиц, свободно плавающих в жидкости.

В 1993 году Мунги Бавенди из Массачусетского технологического института произвел революцию в химическом производстве квантовых точек, в результате чего получились почти идеальные частицы.

«Таким образом, квантовые точки приносят человечеству величайшую пользу, – отмечается в пресс-релизе. – Исследователи считают, что в будущем они могли бы внести свой вклад в гибкую электронику, крошечные датчики, более тонкие солнечные элементы и зашифрованную квантовую связь – поэтому мы только начали изучать потенциал этих крошечных частиц».

Стокгольм, Зоя Осколкова

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