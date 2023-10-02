Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от коронавируса

Нобелевскую премию по медицине получат ученые, чье открытие помогло в разработке вакцин против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

«Открытия двух лауреатов Нобелевской премии имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против Covid-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 года. Благодаря своим новаторским открытиям, которые в корне изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты внесли свой вклад в беспрецедентный темп разработки вакцины во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время», – говорится в сообщении.

Работа ученых помогла в создании вакцин фармкомпаний Moderna и BioNTech/Pfizer.

Стоит отметить, что многие эксперты указывали на риски, связанные с побочными эффектами после применения мРНК-вакцин от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения хотя и признала возможность возникновения миокардита или перикардита из-за вакцинации, но сочла их «редкими».

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал шведский биолог Сванте Паабо. Награды удостоилась его работа за исследование эволюции человека.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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