Апрель может стать последним рекордно жарким месяцем Эль-Ниньо

Эффект Эль-Ниньо близится к концу, и апрель может стать последним месяцем рекордной жары в рамках этого явления. Но метеорологи все еще ожидают, что нынешнее лето станет самым жарким за историю наблюдений.

Явление Эль-Ниньо имеет цикличный характер и с вероятностью в 60% сменится периодом Ла-Нинья, которое характеризуется похолоданием. Мировой океан уже начинает переходить в нейтральную фазу. Рекордная жара началась в июне 2023 года, и ученые ожидают, что апрель, 11-й месяц Эль-Ниньо, станет заключительным.

Выделяют три вида Эль-Ниньо: умеренный, сильный и чрезвычайно сильный или супер-Эль-Ниньо. В 2023 году явление было просто сильным, но жара побила рекорды 2016 года, когда явление было в стадии «супер». По мнению ученых, это случилось из-за перегретого океана и уменьшения выхлопа от морских судов, который отражал часть солнечного излучения в атмосферу, передает CBC.

Эти причины сохранились, поэтому даже после окончания Эль-Ниньо человечество может ждать рекордно жаркое лето. Некоммерческая организация по анализу климата Berkeley Earth составила прогноз, согласно которому с вероятностью 59% нынешнее лето станет самым жарким за всю историю наблюдений, с вероятностью 41% – вторым по температурным рекордам.

В начале апреля Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова предсказала, что лето 2024 года будет рекордно жарким.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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