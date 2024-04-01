Лето 2024 года установит новый рекорд по жаре

Лето 2024 года ожидается рекордно жарким из-за эффекта Эль-Ниньо, чей пик придется на середину года. Эксперты усомнились, что новое потепление станет точкой невозврата для климата Земли.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев объяснил, что именно Эль-Ниньо отвечает за рекорды летней жары. Так было в 2016 и 2023 годах.

«В 2023 году мы имели сильное Эль-Ниньо, которое закончится к середине текущего года. Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый», – сказал Киселев в беседе с РБК.

Замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский подтвердил, что «в этом году есть риск нового рекорда». Но уже в 2025-м «будет попрохладнее, и мы откатимся чуть-чуть назад».

Сильная жара опасна не только для живых организмов, но и повышает риск техногенных аварий. В том числе в зоне вечной мерзлоты – из-за таяния ледников и перегрева мирового океана. Это может привести к нарушению Северного морского пути и потребуется новая инфраструктура.

Таяние ледников высвободит заключенные во льдах CO2 и метан, которые только усилят парниковый эффект. Многие островные и прибрежные низинные территории окажутся в зоне возможного затопления. Для России изменение климата играет особую роль, поскольку две трети территорий страны находятся в зоне вечной мерзлоты.

«Она под влиянием температуры деградирует, а деградация ведет к массе неприятных последствий», – предупредил Киселев.

Эксперты отметили, что с точки зрения физики, риски от потепления климата будут нарастать. Но усомнились в установленной западными специалистами отметке в 1,5 градуса, после которой изменения в климате Земли станут необратимы.

«Чтобы прям что-то глобально критичное произошло при превышении на 1,6 градуса, а не на 1,5, например, такого нет», – подвел итог Чернокульский.

Климатологи спрогнозировали, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений из-за глобального потепления и явления Эль-Ниньо. Ученые напомнили, что 70% случаев рака кожи связаны с пребыванием на солнце. Жара также провоцирует развитие болезней сердца и разрушает иммунную систему.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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