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Пятница, 26 апреля 2024, 12:12 мск

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В Таиланде жертвами аномальной жары стали 30 человек

В Таиланде установилась аномально жаркая погода. По последним данным, из-за жары погибло 30 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Температура в тайской столице уже превысила 40 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков, столбили термометров в ближайшие дни могут подняться до 50 градусов.

Жертвами аномальной погоды уже стали 30 человек. Департамент окружающей среды заявил, что индекс жары находится в Бангкоке на «чрезвычайно опасном» уровне. Власти призвали местных жителей соблюдать осторожность.

Жаркая погода наблюдается и в других регионах Южной и Юго-Восточной Азии. Так на Филиппинах приостановили занятия в школах.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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