В Мали 102 человека умерли от жары за четыре дня

Рекордная жара установилась в Мали с конца марта, и ожидается дальнейшее повышение температуры. С начала апреля сотни человек погибли из-за зноя, только за первые четыре дня месяца зарегистрированы 102 смерти, передает AP.

18 апреля в столице страны Бамако воздух прогрелся до 44 градусов по Цельсию. Учебный день для школьников сократили до 13:00 часов. Самым ходовым товаром на улицах стали пакетики с водой.

Городская больница Габриэля-Туре зафиксировала 102 смерти из-за жары с 1 по 4 апреля, хотя за весь апрель 2023 года их было 130.

Климатический центр Красного Креста и Красного Полумесяца не подбил статистику по апрелю, но сообщил, что по все стране погибли тысячи человек. Чаще других экстремальные температуры не выдерживают пожилые люди.

Синоптики спрогнозировали, что сухая жаркая погода сохранится до конца месяца, а позже температура поднимется на несколько градусов.

В апреле в ряде российских регионов зарегистрирована аномальная жара. В Крыму в первые дни месяца воздух прогрелся до +28 градусов – вдвое сильнее, чем обычно в это время. Во второй половине апреля в Челябинской области ожидается 30-градусная жара, что на семь градусов превысит климатическую норму.

Бамако, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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