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Среда, 15 мая 2024, 12:37 мск

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На Солнце случилась самая мощная за семь лет вспышка

Фото со спутника SOHO, Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

Самая мощная за последние семь лет вспышка случилась на Солнце 14 мая. Специалисты Американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA отнесли явление к классу Х.

Вспышку зарегистрировали в 13:00 по местному времени. Сотрудники NOAA установили, что это была самая большая вспышка в текущем цикле и самой мощной за семь лет наблюдений.

Класс X является самым высоким, и явление такой мощности способно повлиять на работу технических устройств и создавать радиопомехи. По данным NOAA, вспышка никак не повлияла на Землю, передает агентство «Анадолу».

Утром 8 мая на Солнце произошла вспышка класса Х балла 1.0, что является самым высоким баллом. Ученые предупредили, что Солнце приближается к пику активности, который может наступить в середине 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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