На Солнце случилась самая мощная за семь лет вспышка

Самая мощная за последние семь лет вспышка случилась на Солнце 14 мая. Специалисты Американского Центра прогнозирования космической погоды NOAA отнесли явление к классу Х.

Вспышку зарегистрировали в 13:00 по местному времени. Сотрудники NOAA установили, что это была самая большая вспышка в текущем цикле и самой мощной за семь лет наблюдений.

Класс X является самым высоким, и явление такой мощности способно повлиять на работу технических устройств и создавать радиопомехи. По данным NOAA, вспышка никак не повлияла на Землю, передает агентство «Анадолу».

Утром 8 мая на Солнце произошла вспышка класса Х балла 1.0, что является самым высоким баллом. Ученые предупредили, что Солнце приближается к пику активности, который может наступить в середине 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube