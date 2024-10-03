Космический шторм: на Солнце произошла самая мощная вспышка в этом году

Сегодня на Солнце зафиксирована мощнейшая в этом году и текущем цикле вспышка. Об этом говорится в сообщении на сайте Института прикладной геофизики.

Как уточняется, солнечная вспышка продолжительностью 28 минут произошла в 15:18 мск и сопровождалась нарушениями КВ-радиосвязи. Ее мощность составила X9.0, что стало самым высоким показателем за последние семь лет.

Ранее на текущей неделе была зафиксирована вспышка уровня X7.1 почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. Как уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ее последствиями станет магнитная буря, которая может продлиться с перерывами до двух суток – всю пятницу и субботу. В пике колебания магнитного поля могут достигнуть уровня G3, то есть третьего балла из пяти максимально возможных. Первый пик ожидается завтра, 4 октября, около 11 часов мск, когда к Земле придёт медленное плотное ядро, а второй – в ночь с 4 на 5 число.

Стоит отметить, что в текущем цикле солнечной активности самой мощной до сегодняшнего дня считалась вспышка, которая произошла 14 мая 2024 года и оценивалась в Х8.7.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X могут вызвать сильные геомагнитные бури.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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