Российские ученые нашли средство от супербактерий

Российские ученые нашли способ справиться с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Бионаноматериалы могут не только вылечить заражение, но и помочь в профилактике, передает ТАСС.

Группа ученых Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) с коллегами из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) проверили устойчивость супербактерий к бионаноматериалам. Средство из природных гуминовых веществ и наночастиц серебра испытали на кишечной палочке, клебсиелле пневмонии, золотистом стафилококке, синегнойной палочке.

«Все исследованные бионаноматериалы могут поражать бактерии, вызывающие болезни. Они оказывают подавляющее действие как на уже существующие биопленки этих бактерий, так и на их образование, то есть способствуют профилактике формирования устойчивости к антибиотикам», – пояснила доктор фармацевтических наук, профессор кафедры фармацевтического анализа СибГМУ Мария Зыкова.

Специалисты предсказали смерть от супербактерий более 39 млн человек к 2050 году. Уже в 2021 году 95% смертей были связаны с инфекциями, на которые почти не действовали привычные схемы лечения.

Томск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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