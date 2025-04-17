Россельхознадзор пообещал победить борщевик в 2025 году

Российские специалисты разрабатывают средство против борщевика Сосновского. Победить ядовитое растение планируется уже в этом году.

Как сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, борщевик Сосновского, который выводили для кормовых целей, оказался очень опасным для природы, потому что очень живучий.

«Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно», – сказал руководитель ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, уже в этом году есть все шансы победить борщевик с помощью новой разработки.

Ранее сообщалось, что в России появился сорняк, который доставит больше проблем, чем печально известный борщевик. Речь идет о «богемской рейнутрии». Это гибрид, который причиняет большие неудобства при строительстве, у него очень мощная корневая система, которая способна разрушать фундаменты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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