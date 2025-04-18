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Пятница, 18 апреля 2025, 11:54 мск

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Магнитных бурь станет меньше в ближайшие два года

Фото: сайт NASA

Снижение активности Солнца прогнозируется в ближайшие два года. Магнитных бурь и северных сияний станет меньше. Об этом заявил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета (НГУ) Егор Коняев.

«Пик активности 11-летнего солнечного цикла уже прошел, поэтому в ближайший год-два будет ожидаться начало снижения солнечной активности», – объяснил ученый в комментарии ТАСС.

В связи с этим, по его словам, будет уменьшаться число солнечных пятен, вспышек и, соответственно, магнитных бурь и полярных сияний. «Но вероятность подобных событий еще остается», – заметил специалист.

Напомним, в ночь 17 апреля жители российских регионов наблюдали северные сияния, которые были вызваны сильной магнитной бурей.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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