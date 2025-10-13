На Солнце произошло 15 мощных вспышек

С начала суток 13 октября по московскому времени на Солнце зафиксировано 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ранее ученые обратили внимание, что в настоящее время на поверхности светила действуют два активных центра размером примерно по 150 тысяч км каждый, в которых Солнце сжигает энергию, выброшенную накануне из глубины звезды и все еще продолжающую поступать.

Согласно предварительным выводам специалистов, до Земли влияние нынешней солнечной активности дойдет к среде-четвергу.

