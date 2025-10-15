На Солнце произошло еще 11 вспышек

Сегодня к полудню по московскому времени на Солнце произошло 11 вспышек, в том числе две высокого уровня «M». Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые обратили внимание, что одна из вспышек стала второй по силе за последние четыре месяца.

Согласно предварительным расчетам, завтра должен начать регистрироваться геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности. До Земли дойдут первые, пока слабые, выбросы плазмы, покинувшие Солнце трое суток назад.

Предполагается, что основное геомагнитное воздействие ожидается в интервале с пятницы по воскресенье. «В этот же период могут возобновиться интенсивные полярные сияния», – уточнили в Лаборатории.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 13 октября, на Солнце было зафиксировано 15 вспышек, три из которых сильные, уровня «M».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube